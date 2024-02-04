Сказка про Золушку с хеппи-эндом: Украина при деньгах от ЕС, но есть нюанс

Ну что Вы! Вот как работает дымовая завеса глобалистов. Всех пугают ядерным оружием, а опасность совсем не там. Глобалисты строят инклюзивный капитализм - по Швабу. И их ближайшая цель обрушить Бреттон-Вудскую систему и привести мир к Глобальному Финансовому кризису. Так что к американским выборам всё и сляпают. Оставят весь мир без денег и в хаосе. И уже никто не будет думать о войнах, только о выживании.

Natalija Osminina

Мир попал в тройной цейтнот - 1. заканчиваются деньги - США не могут уже их печатать в таком кол-ве и с такой скоростью. И похоже это навсегда в данном цикле. 2. заканчивается оружия. Его невозможно производиь в нужном кол-ве и с такой скоростью. Иинтенсивность войны - единица снарядов в единицу времени настолько ускорилась (а это и есть ускорение времени), что производство не успевает покрывать израсходованное. Старое советское оружие уже закончилось, на овладение современным надо долго обучаться, оно стоит дорого, украинцам его не доверяют, а иностранных спецов тоже отстреливают. Нет возможности запустить технологии. И похоже, что это навсегда, потому что нет времени и денег. ремя цикла заканчивается. 3. заканчиваются украинцы. Их невозможно воспроизводить с такой скоростью и в таком кол-ве. И похоже это навсегда, поскольку не остается мужчин. Время Пакс Америано истекло. А с ним и всего их воинства.