Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Важно выбрать между экономией денег или количеством дней отдыха Юрист и эксперт в области трудового права Ольга Владимирова, представляющая компанию Headhunter, рассказала РИА Новости, что в 2025 году наиболее подходящими месяцами для отпуска будут июль и октябрь.