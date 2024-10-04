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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Важно выбрать между экономией денег или количеством дней отдыха Юрист и эксперт в области трудового права Ольга Владимирова, представляющая компанию Headhunter, рассказала РИА Новости, что в 2025 году наиболее подходящими месяцами для отпуска будут июль и октябрь.

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