Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Важно выбрать между экономией денег или количеством дней отдыха Юрист и эксперт в области трудового права Ольга Владимирова, представляющая компанию Headhunter, рассказала РИА Новости, что в 2025 году наиболее подходящими месяцами для отпуска будут июль и октябрь.
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