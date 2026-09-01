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Ущерб от 40-дневных ударов по российским торговым судам составил 1% ВВП

Ущерб от 40-дневных ударов по российским торговым судам составил 1% ВВП

Юрий Смитюк/ТАСС Общий ущерб от 40-дневной кампании Украины против гражданского судоходства в Черном и Азовском морях, в результате которой было повреждено около 100 кораблей, составил примерно 1% ВВП.

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