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В правительстве предложили запретить скидки на алкоголь

В правительстве предложили запретить скидки на алкоголь

Правительство предложило запретить скидки на алкогольную продукцию, следуют из распоряжения кабмина. «Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение», — прописано в документе.

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