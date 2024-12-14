В правительстве предложили запретить скидки на алкоголь

Правительство предложило запретить скидки на алкогольную продукцию, следуют из распоряжения кабмина. «Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение», — прописано в документе.
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