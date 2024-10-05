«Попросил забрать посылку, а там 1500 роз»: 18-летний сын Ирины Дубцовой сделал роскошный подарок возлюбленной

18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем продолжает удивлять свою возлюбленную Антонину. Недавно молодой человек подарил девушке на 18-летие кольцо стоимостью более 1 млн рублей, а теперь преподнес ей 1500 роз по особому поводу.
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