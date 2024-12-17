Названы два знака зодиака, которым нельзя "праздновать" Новый год

Это может отрицательно сказаться на эмоциональном состоянии и энергетическом балансе Астрологи не рекомендуют Скорпионам и Козерогам праздновать Новый год шумно и в больших компаниях, а просто спокойно отметить, сообщает Baku.
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