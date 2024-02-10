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Значение старинных примет в праздник 11 февраля 2024 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 11 февраля 2024 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 11 февраля 2024 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ воскресенье, 11 февраля 2024 года, в православных церквях будет отдана дань памяти святому Лаврентию Печерскому, который жил в уединении, а затем стал епископом Турова.

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