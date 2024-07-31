Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей за контракт на участие в СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключая контракт на участие в специальной военной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии