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Ростех

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Дмитрий Леликов: «Надежность всегда была нашей отличительной чертой»

Дмитрий Леликов: «Надежность всегда была нашей отличительной чертой»

Фото: пресс-служба ИННОПРОМ Ростех — крупнейшая государственная корпорация России, работающая как в оборонной сфере, так и во многих гражданских отраслях — от электроники до энергетики и авиации.

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