"И вашим, и нашим за копейку спляшем": Актриса Поплавская о двойной игре Минкульта вокруг Туминаса

В Севастополе отменены спектакли Театра имени Вахтангова режиссера Туминаса.Актриса Яна Поплавская в своём телеграм-канале обратила внимание на официальное заявление Минкульта, назвавшего репертуар Вахтанговского театра в Севастополе ошибочным.
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