Собчак показала коллекцию календарей с обнаженными женщинами в доме Вассермана

Комната, совмещающая спальню и рабочий кабинет, оказалась местом хранения необычных коллекций В новом выпуске на YouTube журналистка Ксения Собчак побывала в доме депутата Госдумы, публициста и эрудита Анатолия Вассермана, пишет Lenta.
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