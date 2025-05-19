22-летняя акробатка погибла, упав с «Колеса смерти» в Магнитогорске

В Магнитогорске выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в государственном цирке. 17 мая во время подготовки цирка-шапито к поездке с гастролями в Абхазию с аттракциона «Колесо смелости», оно же «Колесо смерти», сорвалась девушка.