22-летняя акробатка погибла, упав с «Колеса смерти» в Магнитогорске

В Магнитогорске выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в государственном цирке. 17 мая во время подготовки цирка-шапито к поездке с гастролями в Абхазию с аттракциона «Колесо смелости», оно же «Колесо смерти», сорвалась девушка.
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