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YLE: МИД Финляндии подтвердило уничтожение ВС РФ первого финского наёмника на Украине

YLE: МИД Финляндии подтвердило уничтожение ВС РФ первого финского наёмника на Украине

Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что во время сражений на украинской территории российскими войсками был уничтожен первый наемник из республики.

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