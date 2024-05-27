В России появился первый государственный центр киберспорта. Он открылся в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии Центра киберспорта на базе центра «Физкультура и здоровье» в Красногвардейском районеКак сообщает администрация Санкт-Петербурга, государственный Центр киберспорта открылся в России впервые.
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