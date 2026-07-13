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Алексей Смертин: «В дебютном матче за сборную меня удалили. В раздевалке Черчесов подходит: «Ну что, молодой, хорошо дебютировал?» Станислав Саламович каким был, таким и остается»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин в блоге на Спортсе’’ рассказал о диалоге со Станиславом Черчесовым после дебюта за национальную команду.

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