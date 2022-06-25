В Панаме выросло число случаев лейшманиоза

Число лиц с лейшманиозом в Северном округе Санта Фе может быть втрое больше, чем 25 человек, которые проходят лечение в Министерстве здравоохранения Панамы, проинформировал врач общей практики Дамиан Гонсалес, 24 июня сообщает Panama Аmerica.