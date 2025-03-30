Чаллыда башкорт милли автономиясе “Карга боткасы” уздырачак

Чаллының шәһәр паркында 5 апрельдә «Карга боткасы» милли бәйрәме уза, аны оештыруда «Шоңкар» башкорт милли-мәдәни автономиясе, «Родник» Халыклар Дуслыгы йорты һәм Чаллы шәһәре хакимиятенең мәдәният идарәсе катнаша, дип хәбәр итә «Башинформ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии