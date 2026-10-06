ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российская авиация уничтожила в районе Святогоровки в ДНР пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
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