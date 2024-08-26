Басманный суд заочно приговорил экс-посла Украины Врублевского к 6 годам колонии

Суд согласился с доводами обвинения и заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, признанного террористом и экстремистом, к шести годам колонии общего режима за призывы убивать русских.
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