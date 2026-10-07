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МОСИНФОРМ

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На месте расселенных домов по программе реновации построили 135 жилых комплексов

На месте расселенных домов по программе реновации построили 135 жилых комплексов

В Москве на месте расселенных и демонтированных домов старого фонда построили 135 жилых комплексов (ЖК) по программе реновации.

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