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Боец поп-ММА Саша Стоун о Медведевой и Загитовой: «Не скажу, кто из них лучше. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека»

«Кто из них мне нравится больше? Не скажу вам, кто из них лучше или круче. Это две звездочки, два прекрасных и сильных человека.

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