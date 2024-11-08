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Царьград

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В Греции коммунисты не пропустили колонну с боеприпасами для ВСУ

В Греции коммунисты не пропустили колонну с боеприпасами для ВСУ

Жители целого города воспротивились перевозке ракет и снарядов украинским боевикам.В греческом городе Тирнавос местные жители заблокировали дорогу перед грузовиками, которые перевозили боеприпасы, выделенные вооружённым силам Украины.

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