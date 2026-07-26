В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, рассказали РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
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