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В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, рассказали РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.

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