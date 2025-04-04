"Теперь все будет по шариату": Новая девочка в детском саду заявила свои правила. Воспитатель в недоумении

Вячеслав Васильев Не вникал в ислам, но знаю ,что как и у христиан там есть 4 направления .Казахстан по моему придерживается концепции аналогичной Афганистану и Ирану. Надо будет выходной проштудировать-чтобы понять. Попробовал сегодня-куча незнакомых слов и терминов. Надо смотреть глубоко и внимательно.

Лариса Голубицкая Бред какой то! Мамаша диктует правила поведения и все должны особо относится к её ребёнку.Итог-получает что хочет,включая намаз! Хотя намаз можно делать двойной вечером! У нас работает женщина мусульманка и никаких намазов она во время работы не совершает! И почему заведующая соглашается на все просьбы этой замотанки не понятно!!!!