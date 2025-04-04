Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Теперь все будет по шариату": Новая девочка в детском саду заявила свои правила. Воспитатель в недоумении

"Теперь все будет по шариату": Новая девочка в детском саду заявила свои правила. Воспитатель в недоумении

Avia.pro - СМИ Я работаю воспитателем в детском саду в Екатеринбурге уже больше десяти лет, и, казалось бы, меня ничем не удивишь.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Не вникал в ислам, но знаю ,что как и у христиан там есть 4 направления .Казахстан по моему придерживается концепции аналогичной  Афганистану и Ирану. Надо будет выходной проштудировать-чтобы понять. Попробовал сегодня-куча незнакомых слов и терминов. Надо смотреть глубоко и внимательно.
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2 час.
Лариса Голубицкая
Бред какой то! Мамаша диктует правила поведения и все должны особо относится к её ребёнку.Итог-получает что хочет,включая намаз! Хотя намаз можно делать двойной вечером! У нас работает женщина мусульманка и никаких намазов она во время работы не совершает! И почему заведующая соглашается на все просьбы этой замотанки не понятно!!!!
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1 час.
Алексей Кузнецов
У нас политика управления не государством во имя национальной гордости,  личности, помощи гражданам России. А удовлетворении интересов олигархата. Кто то в госдуме делает деньги на завозе мигрантов, кто то ввозит с/х продукцию  и это их источник дохода. Им наплевать на плохие продукты, армии мигрантов, низкий уровень жизни населения. Упадок с/х производства. Социальная напряженность в обществе растет. Путин в угоду капиталу не обращает внимание на интересы граждан собственного гос-ва
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45 мин.
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