В Симферополе иностранные наблюдатели встретились с представителями Избиркома Крыма ✅ В первую очередь, гостям подробно рассказали о правах граждан России как избирателей.
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В Симферополе иностранные наблюдатели встретились с представителями Избиркома Крыма ✅ В первую очередь, гостям подробно рассказали о правах граждан России как избирателей.