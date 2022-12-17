Зеленский назвал главную причину, по которой переговоры между Россией и Украиной невозможны

Телеканал LCI опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, в котором он признал, что некоторые страны призвали к переговорам Украины с РоссиейВладимир Зеленский дал интервью французскому телеканалу LCI, которое было опубликовано в минувшую пятницу.