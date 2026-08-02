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Аргументы недели

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Ева Меркачева обратилась за разъяснениями по поводу Телеграм

Ева Меркачева обратилась за разъяснениями по поводу Телеграм

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен обратиться в Росфинмониторинг и Министерство юстиции за расширенными комментариями о правилах пользования мессенджером Telegram.

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