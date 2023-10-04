ФСБ обяжет интернет-компании хранить данные о геолокации пользователей и платежах

Федеральная служба безопасности предложила правительству проект, который обяжет организаторов распространения информации (ОРИ) хранить и предоставлять по запросу сведения о геолокации клиента и средствах платежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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