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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Со стартом Евро-2024 количество игроков, прошедших верификацию у европейских букмекеров, выросло на 750%

В период с 14 по 16 июня количество игроков, прошедших верификацию в европейских БК, выросло на 750%.

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