598 миллионов улетели в Омск: как Забайкалье провалило «Чистый воздух»

Забайкальский край лишился 598 миллионов рублей, выделенных на борьбу с загрязнением воздуха. Правительство РФ подписало распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования в пользу Омской области, где уже сформирован поадресный перечень из более чем 2,8 тысячи домов, которые переведут на газовое отопление.