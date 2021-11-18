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Заколдованный НДПИ. ФНС меняет правила, доводя до банкротства производителей щебня

Заколдованный НДПИ. ФНС меняет правила, доводя до банкротства производителей щебня

Российские производители щебня на грани банкротства из-за ужесточившейся фискальной политики. Судебная практика на стороне налоговых органов, а горнодобывающие предприятия совместно с научным сообществом пытаются оспорить доводы налоговиков.

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