В аэропорту Токио открыли ВПП, где столкнулись самолеты

REUTERS/Issei Kato/File Photo Вновь открыта взлетно-посадочная полоса (ВПП) токийского аэропорта Ханэда, где 2 января столкнулись пассажирский лайнер компании Japan Airlines и военно-транспортный самолет DHC-8 береговой охраны страны.
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