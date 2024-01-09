Ученые обнаружили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках

В бутылке воды объемом 1 л может в среднем содержаться около 240 000 пластиковых частиц, следует из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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