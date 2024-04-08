Кабмин утвердил постановление о поддержке добровольцев Росгвардии

Правительство РФ приняло постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии. Они будут получать такие же льготы, как добровольцы в составе Минобороны, в том числе ежемесячную денежную компенсацию.
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