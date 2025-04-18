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Атаки мошенников: Немкин назвал города-цели

Атаки мошенников: Немкин назвал города-цели

Царьград Oleg Spiridonov/Business Online/Globallookpress Депутат Немкин назвал города, жителей которых чаще всего атакуют мошенники.

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