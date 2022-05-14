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Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете

Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете

Геофизик Хироюки Танака из Университета Токио выдвинул идею одновременной синхронизации часов по всему земному шару при помощи космических лучей.

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