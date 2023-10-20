Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения жительницы Республики Башкортостан

В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что в Башкирии коллекторы пришли в дом к местной жительнице, которая им должна была вернуть долг, но дома ее не оказалось, а была ее подруга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии