В Госдуме хотят дать право родителям в СИЗО на выездное свидание с детьми

В Госдуме предложили предоставить подозреваемым или обвиняемым женщинам, чьи дети не достигли возраста четырех лет, возможность раз в два месяца выезжать за пределы места содержания под стражей для свидания с ребенком на срок до трех суток.
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