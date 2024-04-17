Концерт «Времена года. Вивальди – Пьяццолла»

Звучащие краски зимы, весны, лета и осени наполнят в этот вечер пространство собора. Исполнять в одной программе инструментальные циклы двух гениев, Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, уже давно стало традицией.
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