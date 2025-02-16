Global Look Press/Juan Moreno/Keystone Press Agency По всей видимости, населениюУкраины сейчас просто не до политических вопросов, их куда больше беспокоит произвол военкомов, которые уже начали вламываться в дома в поисках добровольцев, хотя официально это запрещено.
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