Володин назвал ключевые вопросы повестки Совета законодателей

В понедельник, 28 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет Совет законодателей, на обсуждение вынесено два вопроса: противодействие нацизму и сохранение исторического наследия, а также обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии