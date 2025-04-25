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Володин назвал ключевые вопросы повестки Совета законодателей

Володин назвал ключевые вопросы повестки Совета законодателей

В понедельник, 28 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет Совет законодателей, на обсуждение вынесено два вопроса: противодействие нацизму и сохранение исторического наследия, а также обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами.

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