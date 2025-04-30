В калужской школе №5 на патриотическом балу танцевали как во времена Пушкина

В школе №5 Калуги 29 апреля прошел патриотический бал, посвященный наступающему Дню Победы. Больше ста учеников из 20 школ Калуги, облаченные в исторические костюмы, танцевали так, как это было принято во времена Пушкина и в другие исторические эпохи.