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Калужские новости

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В калужской школе №5 на патриотическом балу танцевали как во времена Пушкина

В калужской школе №5 на патриотическом балу танцевали как во времена Пушкина

В школе №5 Калуги 29 апреля прошел патриотический бал, посвященный наступающему Дню Победы. Больше ста учеников из 20 школ Калуги, облаченные в исторические костюмы, танцевали так, как это было принято во времена Пушкина и в другие исторические эпохи.

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