Аферисты украли 365 тысяч рублей у троих жителей Тульской области

Телефонные мошенники продолжают похищать деньги у жителей Тульской области. По данным регионального Управления МВД России за минувшие сутки три человека в возрасте от 74 до 84 лет попались в ловушки аферистов.
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