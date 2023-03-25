Инфореактор

1 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь petroff
    что ты умничаешь? разберись для начала в том что намолол смолянинов и в принятых законах. и в чём противоречие, если ...Режиссер Никита М...
  • Сергей Рубцов
    Бараны бля!!!Жителям Украины п...
  • В С
    Ёщё одна шваль вылезла.Данила Козловский...

Представитель Эрдогана призвал акцентировать внимание на предложении КНР по Украине

Представитель Эрдогана призвал акцентировать внимание на предложении КНР по Украине

Предложению Пекина по завершению боевых действий на Украине необходимо уделить больше внимания. Такой точкой зрения поделился представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире канала NTV.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх