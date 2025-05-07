В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей

В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратились лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.