В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты для детей

В Госдуме предлагают зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратились лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.
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