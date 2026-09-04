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Крымская газета

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Садовод рассказал, как определить лучшее время для сбора яблок

Садовод рассказал, как определить лучшее время для сбора яблок

Определить зрелость яблока перед осенним сбором можно несколькими способами. Об этом360.ru рассказал садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников.

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