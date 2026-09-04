Садовод рассказал, как определить лучшее время для сбора яблок

Определить зрелость яблока перед осенним сбором можно несколькими способами. Об этом360.ru рассказал садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников.
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