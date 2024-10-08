На трассе М-5 «Урал» на несколько часов перекрыли движение

На трассе М-5 «Урал» перекрыли движение на несколько часов. Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ Челябинской области, до 14 часов по местному времени закрыт проезд на участке 1591 км – 1564 км в Ашинском районе Челябинской области.