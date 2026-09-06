Кухня и дом
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Кухня и дом

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Демпферная лента в шумоизоляции: почему тонкая полоска решает судьбу всей конструкции

Когда впервые видишь смету на каркасную шумоизоляцию, взгляд цепляется за крупные позиции. Тяжёлые панели внушают уважение своей массой, минеральная вата обещает поглотить лишние децибелы, а виброподвесы выглядят как серьёзное инженерное решение.

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