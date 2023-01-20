Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    В Сети появились ...
  • Игорь
    Наркозависимость налицо, лечению не подлежит - толька ампутация тупой головыПредставитель ГУР...
  • Михаил Новиков
    Т.е. другими словами с техникой нато будут заходить и натовские солдаты для управления этой техникойКомандующий ОС ВС...

Немецкий политик Гердт: Судьба Украины решена, она не сохранится в прежних границах

Немецкий политик Гердт: Судьба Украины решена, она не сохранится в прежних границах

Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, фактически будущее Украины уже предрешено. Даже поддержка Североатлантического альянса не поможет этой стране вернуть свои прежние территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх