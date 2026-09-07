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В Алтайском крае пассажир погиб в ДТП с легковушкой и тепловозом

В Алтайском крае пассажир погиб в ДТП с легковушкой и тепловозом

Обстоятельства аварии расследует транспортная прокуратура В Алтайском крае тепловоз протаранил легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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